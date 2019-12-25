Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

В США рассказали о том, что лидер Белого дома обсудит с Кремлем итоги переговоров с Владимиром Зеленским .

Американскиц президент-республиканец Дональд Трамп планирует связаться с коллегой из Кремля Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудит на официальной рабочей встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре мирное урегулирование украинского конфликта. Соответствующими сведениями со своей аудиторией поделились западные журналисты из новостного агентства The Reuters. Авторы материала сослались на должностное лицо в США высокого ранга. Эксперт пояснил, что глава Белого дома планирует обсудить с властями Банковой улицы то, как можно завершить вооруженное противостояние с Москвой.

Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным. текст публикации иностранного СМИ

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков упоминал общественности о том, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе собственных подходов. Он добавил, что лидеры двух стран затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции. Мероприятие пройдет в период с 7 по 8 июля.

Трамп в беседе с Путиным признался, что восхищен Эрмитажем.

Фото: Белый дом