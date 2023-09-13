Трамп в беседе с Путиным признался, что восхищен Эрмитажем

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом американский лидер заявил о своём восхищении Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом 5 июля рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп лично упомянул, что впечатлён знаменитым музеем. Детали беседы не раскрываются.
Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга.
Фото: Piter.TV
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