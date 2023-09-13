Трамп в беседе с Путиным признался, что восхищен Эрмитажем

Американский лидер в ходе телефонного разговора с президентом РФ поделился впечатлениями от петербургского музея. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом американский лидер заявил о своём восхищении Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом 5 июля рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп лично упомянул, что впечатлён знаменитым музеем. Детали беседы не раскрываются.

Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга.

Фото: Piter.TV