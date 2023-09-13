  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп в беседе с Путиным признался, что восхищен Эрмитажем
Сегодня, 10:11
48
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Трамп в беседе с Путиным признался, что восхищен Эрмитажем

0 0

Американский лидер в ходе телефонного разговора с президентом РФ поделился впечатлениями от петербургского музея. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом американский лидер заявил о своём восхищении Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом 5 июля рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп лично упомянул, что впечатлён знаменитым музеем. Детали беседы не раскрываются.

Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии