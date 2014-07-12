Блогер также сфотографировалась с украинским дроном P1-Sun.

Близкий к президенту США Дональду Трампу блогер Лора Лумер побывала на одном из военных заводов и подержала в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun. В народе его назвали "Писюн", сообщил Telegram-канал "Инсайдер".

В публикации напомнили, что Лора Лумер недавно взяла интервью у президента Владимира Зеленского. Во время разговора глава киевского режима рассказал ей о сотрудничестве Украины и США в сфере беспилотных технологий.

Позже блогеру организовали поезду на военный завод и она осмотрела вооружение в том числе дрон "Писюн". Девушка опубликовала на своей странице в соцсетях кадры, где держит беспилотник в руках. Аппарат предназначен для борьбы с воздушными целям

Ранее на том же предприятии успел побывать и американский сенатор Линдси Грэм*. Его также сфотографировали с "Писюном". Политик призывал США активнее взаимодействовать с Киевом в производстве БПЛА. Вскоре после этого Грэм* умер.

*Внесен России в список террористов и экстремистов

Фото: Соцсети/Laura Loomer