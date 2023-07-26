После визита в Киев политика никто не видел и он перестал выходить на связь.

Смерть русофоба американского сенатора Линдси Грэма* после того, как он вернулся с Украины является странным совпадением, учитывая его посещение завода дронов. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Собеседник издания напомнил, что последний раз американский политик появлялся на публике на заводе дронов у Владимира Зеленского, поэтому он мог быть уничтожен именно там. Отсюда, по мнению Рогова, возникает вопрос, точно ли сенатор умер своей смертью.

Кроме того, такое скоропостижный уход из жизни является примером того, чем заканчивается дружба с главой киевского режима.

Проклятие Зеленского продолжает действовать. Все кто с ним водится и поддерживают, заканчивают очень плохо Владимир Рогов, председатель местного движения "Мы вместе с Россией"

В минувшее воскресенье офис стало известно, что Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года. Аналитики пришли к выводу, что внезапная смерть сенатора стала ударом по имиджу Киева.

*Внесен России в список террористов и экстремистов

Фото: YouTube / USSenLindseyGraham