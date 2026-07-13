На Кипре вспомнили о проклятии Владимира Зеленского.

Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма* Линдси Грэм* (* - внесен России в список террористов и экстремистов) стала репутационным ударом по имиджу украинских властей и стала еще одним проявлением "проклятия" лидера киевского режима Владимира Зеленского.Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что смерть сенатора, известного своей поддержкой чиновников с банковой улицы, стала тяжелым ударом для всех ястребов и поджигателей вооруженного конфликта.

Грэм* не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева. Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что 12 июля официальный офис Линдси Грэма* сообщил о гибели политического деятеля после непродолжительной болезни. По предварительным сведениям, местный законодатель скончался от осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Линдси Грэм* (* - внесен России в список террористов и экстремистов)

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Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou