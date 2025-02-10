Алекс Христофору объяснил ситуацию, которая сложилась для Украины в преддверии летнего саммита НАТО в Турции.

Российские массированные удары возмездия резко изменили переговорный фон для киевского режима на летнем саммите НАТО в Анкаре. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что ответ Москвы является неприятным сюрпризом для европейских политических элит, так как они надеялись на то, что смогут представить мнимые успехи Вооруженных сил Украины на поле боя на мероприятии, организованном в Турции.

Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву. Алекс Христофору, эксперт

На Кипре заявили о том, что украинские представители думали о том, что смогут дать европейским "крутым ребятам" и американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу позитивные сигналы о собственных успехах, но в настоящее время их просто "избивают" российские военнослужащие. При этом ВСУ ничего не могут с этим сделать.

Христофору: встреча с Трампом обернется для Зеленского новым унижением.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou