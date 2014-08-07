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Циклон с сильными дождями придет в Петербург к 19 августа
Вчера, 13:17
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Циклон с сильными дождями придет в Петербург к 19 августа

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В дневные часы на этой неделе температура воздуха составит в среднем до +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что 19 августа в городе испортится погода. С юга, из Новгородской области, придет активный циклон с дождями. 

В дневные часы на этой неделе температура воздуха составит в среднем до +20 градусов. Сегодня ожидаются небольшие осадки, завтра они уйдут. 

Так как плотная облачность и много осадков, температура воздуха в среду будет низкой и останется в диапазоне +14…+16 гр. Еще и ветер северного, северо-западного направления начнет усиливаться до 8-13 м/с, а на акватории Финского залива снова будет штормить до 15-18 м/с. 

Александр Колесов, синоптик 

Во второй половине недели синоптическая ситуация улучшится, дождей станет значительно меньше. 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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