Циклон с сильными дождями придет в Петербург к 19 августа

В дневные часы на этой неделе температура воздуха составит в среднем до +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что 19 августа в городе испортится погода. С юга, из Новгородской области, придет активный циклон с дождями.

В дневные часы на этой неделе температура воздуха составит в среднем до +20 градусов. Сегодня ожидаются небольшие осадки, завтра они уйдут.

Так как плотная облачность и много осадков, температура воздуха в среду будет низкой и останется в диапазоне +14…+16 гр. Еще и ветер северного, северо-западного направления начнет усиливаться до 8-13 м/с, а на акватории Финского залива снова будет штормить до 15-18 м/с. Александр Колесов, синоптик

Во второй половине недели синоптическая ситуация улучшится, дождей станет значительно меньше.

Фото: Piter.TV