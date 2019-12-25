В Петербурге ожидаются прохладные и сухие выходные

Температура воздуха составит до +15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные.

В субботу будет облачно и почти без осадков. За ночь воскресенья через город пройдет атмосферный фронт, и утром 27 сентября все дожди должны закончиться. С обеда выглянет солнце.

Температура воздуха составит до +15 градусов, по ночам +9…+11 градусов. Подует свежий ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление продолжит медленно повышаться, а с воскресенья начнет интенсивно повышаться, так что уже на следующей неделе по всему нашему региону погоду будет определять антициклон. Осадки прекратятся, ветер ослабеет. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 25 сентября ожидается сильный ветер.

Фото: Piter.TV