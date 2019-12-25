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В Петербурге ожидаются прохладные и сухие выходные
Сегодня, 13:17
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В Петербурге ожидаются прохладные и сухие выходные

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Температура воздуха составит до +15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные. 

В субботу будет облачно и почти без осадков. За ночь воскресенья через город пройдет атмосферный фронт, и утром 27 сентября все дожди должны закончиться. С обеда выглянет солнце. 

Температура воздуха составит до +15 градусов, по ночам +9…+11 градусов. Подует свежий ветер со скоростью 6-11 м/с. 

Атмосферное давление продолжит медленно повышаться, а с воскресенья начнет интенсивно повышаться, так что уже на следующей неделе по всему нашему региону погоду будет определять антициклон. Осадки прекратятся, ветер ослабеет. 

Александр Колесов, синоптик  

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 25 сентября ожидается сильный ветер. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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