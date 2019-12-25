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В Петербурге 25 сентября ожидается сильный ветер
Сегодня, 14:41
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В Петербурге 25 сентября ожидается сильный ветер

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Его порывы составят до 15 м/с в прибрежных районах.

В ГУ МЧС России по Петербургу местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий 25 сентября. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу местами ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15 м/с в прибрежных районах. 

Спасатели дали рекомендации во избежание трагедий. Со двора дома и с балкона стоит убрать хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. 

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). 

Пресс-служба МЧС России 

При возникновении чрезвычайной ситуации позвоните в службу спасения. 

Ранее на Piter.TV: к концу недели в Петербурге прекратится череда дождей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, мчс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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