В Петербурге 25 сентября ожидается сильный ветер

Его порывы составят до 15 м/с в прибрежных районах.

В ГУ МЧС России по Петербургу местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий 25 сентября. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу местами ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15 м/с в прибрежных районах.

Спасатели дали рекомендации во избежание трагедий. Со двора дома и с балкона стоит убрать хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Пресс-служба МЧС России

При возникновении чрезвычайной ситуации позвоните в службу спасения.

Ранее на Piter.TV: к концу недели в Петербурге прекратится череда дождей.

Фото: Piter.TV