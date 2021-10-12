Врач Базанов рассказал, кому можно ставить новую вакцину от ВПЧ

Репродуктолог объяснил, что вакцинация помогает в профилактике заболевания.

В сентябре 2026 года в российские медицинские учреждения начнет поступать партия новой вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) — "Цегардекс" компании "Новалек". Врач-репродуктолог Павел Базанов рассказал в интервью журналистам телеканала "360.ru" о том, кому могут поставить этот препарат в рамках профилактики заболевания. Специалист пояснил, что беременным не следует делать вакцинацию от данного заболевания.

В семейной паре тоже не нужно прививаться обоим партнерам, достаточно поставить укол женщине. Павел Базанов, Врач-репродуктолог

Эксперт добавил, что тем гражданам, которые уже имеют один из типов ВПЧ, вакцинироваться также нет смысла. Специалист добавил, что диагноз с ВПЧ не навешивает на женщину клеймо, поэтому носительница заболевания не должна впадать в состояние печали. Врач пояснил, что если пациентка будет регулярно следить за здоровьем шейки матки, то проживет долгую и счастливую жизнь. Медик заметил, что вакцинация решает проблему профилактики заболевания.

Безопасная вакцинация: что важно знать владельцам домашних животных.

Фото: Piter.tv