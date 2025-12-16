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Названы восемь обязательных для жителей России прививок
Сегодня, 9:23
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Названы восемь обязательных для жителей России прививок

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Вакцины от туберкулеза, гепатита B, полиомиелита, и краснухи должен сделать каждый россиянин.

Важнейшие вакцины от туберкулеза, гепатита B, полиомиелита, и краснухи внесли в национальный календарь прививок. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы, заявила в беседе с РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что новорожденных в первые дни обязательно вакцинируют от туберкулеза и гепатита B. Далее необходимо пройти вакцинацию против кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.

Перечисленные вакцины способствуют формированию продолжительного иммунитета у населения и обеспечивают долгую защиту от опасных инфекций.

Глава ведомства напомнила, в стране ежегодно организуют сезонную вакцинацию против гриппа. Кроме того, благодаря высокому охвату населения прививками, заболеваемость в России демонстрирует низкий уровень по сравнению с другими странами.

Ранее Минздрав объяснил петербуржцам, чем грозит отказ от вакцинации.

Фото: Magnific

 

Теги: бесплатная вакцинация, борьба с туберкулезом, гепатит б, отказ от прививки, прививки, прививки и вакцины, прививки от кори, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье,

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