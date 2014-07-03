Петербуржцам объяснили, чем грозит отказ от вакцинации

В случаях, когда отказ от медицинского вмешательства может угрожать жизни и здоровью несовершеннолетнего или недееспособного человека, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты его интересов.

В России планируется создать единый реестр, который будет содержать информацию о вакцинации граждан, включая данные о сделанных прививках, противопоказаниях, побочных реакциях и отказах. Проект постановления, подготовленный Минздравом России, в настоящее время находится на этапе общественного обсуждения.

Согласно информации, медицинские работники будут обязаны вносить сведения в систему сразу после проведения вакцинации или оформления отказа. Доступ к данным получат медицинские организации и профильные ведомства для анализа и планирования работы. Об этом пишет spb.aif.ru.

Петербург технически готов к внедрению этой системы, так как в поликлиниках уже функционируют электронные базы данных. По оценкам специалистов, доля жителей, отказывающихся от вакцинации, составляет около 5–10%. Врач-терапевт Марина Добровольская отметила, что после пандемии число противников прививок увеличилось, что связано с убеждением некоторых граждан в наличии иммунитета после перенесённых заболеваний.

Заместитель главного врача по связям с общественностью СПб ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" Наталья Патрушева подчеркнула, что отказ от вакцинации является законным правом гражданина, так как прививки относятся к медицинскому вмешательству. Однако такое решение может повлечь за собой определённые ограничения, в частности, для работников в сферах с высоким риском заражения возможны ограничения допуска к работе.

Отказ от прививок должен быть оформлен письменно или в электронной форме с использованием подписи, а пациенту обязаны разъяснить возможные последствия, которые могут касаться как здоровья, так и правовых аспектов. Например, это может быть временный недопуск детей в образовательные учреждения при угрозе эпидемий или ограничения на въезд в некоторые страны.

Кроме того, в случаях, когда отказ от медицинского вмешательства может угрожать жизни и здоровью несовершеннолетнего или недееспособного человека, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты его интересов.

Фото: Pxhere