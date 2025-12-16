Мужчина в Петербурге покупал у детей интимное видео за 500 рублей

Мужчина переписывался с 12-летним ребёнком из Перми и платил за съёмки. При обыске у него нашли телефон с видео трёх девочек школьного возраста почти в обнажённом виде.

В Петербурге заключили под стражу местного жителя, который, по версии следствия, платил несовершеннолетним за создание интимных видеозаписей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Первым пострадавшим оказался 12-летний ребёнок из Перми — именно с ним мужчина вёл переписку в интернете. В ходе следствия установили, что к учётной записи привязан абонентский номер, оформленный на Виктора И. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Второго июня в квартире предполагаемого фигуранта прошли обыски. Были изъяты вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон с видеозаписями. На них запечатлены три девочки школьного возраста, танцующие практически в обнажённом виде.

Мужчину задержали. Он признался, что платил детям по 500 рублей за каждый ролик. Суд отправил его в СИЗО до 1 июля.

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Фото: Piter.TV