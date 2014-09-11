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Пожар в здании на Лиговском проспекте произошел из-за поджога
Сегодня, 10:54
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Пожар в здании на Лиговском проспекте произошел из-за поджога

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Загорелась двухэтажная кирпичная постройка.

Полицейские Центрального района Петербурга задержали поджигателя крыши в здании на Лиговском проспекте. Как рассказали в МВД России, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, пожар произошел ночью 3 августа. Загорелась двухэтажная кирпичная постройка: полыхала обстановка на площади 500 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Было установлено, что объект поджег ранее судимый 23-летний житель Карелии в состоянии опьянения, вместе с ним на кровле находились двое малознакомых мужчин. Злоумышленника доставили в отдел, остальных разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Пострадавших также нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лиговский проспект, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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