Пожар в здании на Лиговском проспекте произошел из-за поджога

Загорелась двухэтажная кирпичная постройка.

Полицейские Центрального района Петербурга задержали поджигателя крыши в здании на Лиговском проспекте. Как рассказали в МВД России, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, пожар произошел ночью 3 августа. Загорелась двухэтажная кирпичная постройка: полыхала обстановка на площади 500 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Было установлено, что объект поджег ранее судимый 23-летний житель Карелии в состоянии опьянения, вместе с ним на кровле находились двое малознакомых мужчин. Злоумышленника доставили в отдел, остальных разыскивают.

Ранее на Piter.TV: житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Пострадавших также нет.

Фото: Piter.TV