Россиянке отключили свет и воду в отеле Стамбула из‑за плохого отзыва

Администрация вырубила коммуникации в номере сразу после того, как увидела негативный пост в соцсетях.

Российская туристка осталась без водоснабжения и электроэнергии в своем номере после того, как опубликовала в соцсетях негативное мнение об отеле в Стамбуле. Администрация гостиницы решила видимо таким образом проучить женщину, сообщает портал "Турпром".

Критический пост был оценен как угроза репутации заведения. Вот только пользователи соцсетей выступили с призывами бойкотировать отель, отмечая при этом низкий уровень обслуживания. Стоит учитывать, что сейчас в Стамбуле температура воздуха превышает 30 градусов.

Эксперты советуют туристам не размещать отзывы и жалобы до выезда из отеля. В случае, если во время проживания произошли конфликтные ситуации, то лучше обратиться за помощью к своему туроператору.

Ранее мы сообщали, что лесные пожары, которые бушуют в курорте Анталья, подобрались к отелям с российскими туристами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)