В Германии задержали выходца из Санкт-Петербурга, который подозревается в причастности к пропаже двух россиянок

Главным подозреваемым в деле о пропаже матери и дочери в Мюнхене стал муж пропавшей женщины.

13 июля в Мюнхене пропали две россиянки, мать и дочь. Сейчас задержан главный подозреваемый.

Piter.TV ранее сообщал, что в Мюнхене 13 июля ушли за покупками и пропали 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Известно, что женщина каждые 2 месяца навещала отца в Москве и звонила ему каждый день. С 13 июля звонки прекратились, телефоны и матери и дочери были отключены. О пропаже заявили бывший муж женщины и нынешний. Полиция предположила, что мать с дочерью были убиты.

Сейчас стало известно, что по подозрению в убийстве задержан уроженец Санкт-Петербурга Роман Х., нынешний муж пропавшей женщины.

Фото: br.de