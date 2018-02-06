Названа дата прощания с академиком Николаем Яицким в Петербурге

Церемония пройдет 16 июля в Первом медуниверситете.

В Санкт-Петербурге 16 июля состоится прощание с известным хирургом, академиком РАН Николаем Антоновичем Яицким. Врач скончался 11 июля в возрасте 87 лет.

Николай Яицкий посвятил более 50 лет работе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова. Начав карьеру ассистентом в 1968 году, он впоследствии возглавил вуз, заняв пост президента в 2008 году.

Академик внёс значительный вклад в развитие медицины, разработав методы предоперационной подготовки онкобольных и технологии восстановления функций кишечника. Под его руководством были созданы новые учебные программы, открыты факультеты и научные институты.

Церемония прощания пройдет в среду, 16 июля, в 11:00 в корпусе №30 ПСПбГМУ им. И. П. Павлова.

Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет умер режиссер "Экипажа" Александр Митта.

Фото: Санкт-Петербургское отделение РАН