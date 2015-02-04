Академик РАН Николай Яицкий ушел из жизни на 88-м году в Петербурге

Вся профессиональная жизнь Николая Антоновича была тесно связана с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.П. Павлова.

Неделю назад, 11 июля, Петербург потерял известного ученого, хирурга и общественного деятеля Николая Антоновича Яицкого. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, заслуженный профессор скончался на 88-м году жизни.

Вся профессиональная жизнь Николая Антоновича была тесно связана с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени И.П. Павлова. Начав свою карьеру в 1968 году ассистентом, Николай Антонович прошел путь до ректора учреждения, а позже возглавил вуз в должности президента.

Основные этапы профессиональной деятельности:

1988–2008 гг.: занимал должность ректора медицинского университета;

с 2008 г.: избран президентом университета;

являлся членом Санкт-Петербургского научного общества РАН;

состоял в отделении медицинских наук Российской академии наук.

Среди значимых достижений профессора Яицкого выделяются разработка методик предоперационного этапа у онкологических больных, внедрение новых подходов к лечению заболеваний кишечника и острых форм панкреатита.

Благодаря руководству Николая Антоновича были введены инновационные образовательные программы, открыты новые направления подготовки специалистов, основаны исследовательские подразделения и внедрены новейшие медицинские технологии.

Академик опубликовал более 300 статей, издал 5 книг, руководил защитой пяти докторских и тридцати кандидатских диссертаций.

За большой вклад в медицину ученый удостоен высоких государственных наград, среди которых ордена "Почёт", "Пирогов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медаль "За заслуги перед отечественным здравоохранением", правительственную премию РФ в сфере науки и техники (2003 год).

Гражданская панихида в честь памяти выдающегося ученого пройдет 16 июля 2025 года в 11 утра в аудитории №7 корпуса №30 Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова по адресу: Ленинград, улица Льва Толстого, дом 6–8.

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского отделения РАН