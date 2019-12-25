У "Серебряных рядов" на Невском открыли обновленный фасад

Здание на углу Невского проспекта и Думской улицы было возведено в 1784–1786 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

В Петербурге подходит к концу реставрация здания "Серебряных рядов" на Невском проспекте – с главного фасада полностью сняты строительные леса. Специалисты восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, отремонтировали исторические оконные рамы и двери, а также привели в порядок гранитные площадки у входов. По историческим образцам мастера восполнили утраты лепного декора, воссоздав недостающие элементы. Кроме того, на фасад вернулись водосточные трубы квадратного сечения, предусмотренные первоначальным проектом зодчего, сообщила пресс-служба Смольного.

"Серебряные ряды" станут первым зданием на главной городской магистрали, отремонтированным по специальной программе КГИОП. В этот перечень вошли 11 домов с наиболее сложным архитектурным декором. Ранее масштабную работу на Невском выполнил Жилищный комитет, обновив крыши и фасады 86 исторических зданий, из которых 33 являются объектами культурного наследия.

Здание на углу Невского проспекта и Думской улицы было возведено в 1784–1786 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Яркой особенностью памятника эпохи классицизма служит аркада из полуциркульных арок, перекликающаяся с фасадом соседнего Гостиного двора. Угловая часть постройки была разобрана в начале XIX века для возведения Городской думы.

Программа КГИОП продолжается В рамках программы продолжается реставрация других знаковых объектов Невского проспекта: Дома Демидовых на углу с Малой Садовой улицей, дома №47/1 на пересечении с Владимирским проспектом и здания Санкт-Петербургского Тульского поземельного банка. Завершить все работы планируется к концу следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что Невский проспект отмечает 308-летие.

Фото: Правительство Петербурга