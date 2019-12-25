Невский проспект отмечает 308-летие

В последние годы на улице реализуют проекты по реставрации зданий.

Ровно 308 лет назад, 13 октября 1718 года, в указе Петра I впервые упомянули "Большую першпективу". Это главная улица Петербурга, получившая имя Невский проспект, рассказали в Смольном.

Объект украшают Казанский собор и храмы основных христианских конфессий, дворцы Строгановых и Белосельских-Белозерских, Аничков мост, Московский вокзал, Российская национальная библиотека и другие достопримечательности. В День Победы здесь проходит "Бессмертный полк". Также традицией стал большой крестный ход от Казанского собора до Александро-Невской лавры в День перенесения мощей Святого Благоверного князя Александра Невского.

В последние годы на проспекте реализуют проекты по реставрации зданий. С 2024-го были отремонтированы 57 крыш и 71 фасад в 86 домах, из них 33 – объекты культурного наследия. За два года обновили всю проезжую часть улицы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расширили программу льготного кредитования исторических зданий.

Фото: Piter.TV