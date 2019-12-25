В Петербурге расширили программу льготного кредитования исторических зданий

Неаварийные памятники Петербурга разрешат восстанавливать на льготных условиях.

В России расширили программу льготного кредитования реставрации объектов культурного наследия. Теперь получить финансирование по сниженной ставке можно не только для зданий в неудовлетворительном состоянии, но и для памятников, которым требуются ремонтно-реставрационные работы. Перечень объектов, подходящих под условия программы, разместят на портале "Наследие.дом.рф".

По подсчетам "Делового Петербурга", в опубликованный список входят около 200 ансамблей объектов культурного наследия по всей стране. Примерно 90 % из них находятся в неудовлетворительном состоянии. В Петербурге представлено 30 объектов, из которых 11 признаны находящимися в удовлетворительном состоянии. Три из них относятся к усадьбе "Сосновка" в Невском районе.

Одним из примеров завершенного проекта стало приспособление под гостиницу дачи Долгорукова на Каменном острове, также известной как дача Ольденбургского. Работы профинансировало АО "Легион". Усадьбу "Сосновка" восстанавливают городские власти. Среди крупных объектов в удовлетворительном состоянии — комплекс бывшей Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты" площадью 41,6 тыс. кв. м. Инвестором выступает группа компаний КВС. Также в числе проектов с инвесторами — дача Фаберже в Павловске. Аукционы объявлены по Конюшенному двору в Стрельне и комплексу казарм и служб Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка в Павловске.

В сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что "Кресты" станут первым в городе опытом восстановления объекта культурного наследия с привлечением льготного федерального кредита. Реставрационные работы начались после получения разрешения комитета по охране памятников. В "Дом.РФ" оценивали стоимость проекта в 17–20 млрд рублей. Еще одним потенциальным объектом для такого финансирования может стать дом Форша на набережной реки Фонтанки, 23, где планируют открыть гостиницу. Инвестором проекта выступает группа компаний Academia.

Генеральный директор ООО "НИиПИ Спецреставрация" Игорь Пасечник поддержал расширение программы. По его мнению, ограничивать льготное кредитование только аварийными зданиями нецелесообразно, поскольку памятников в удовлетворительном состоянии значительно больше. Эксперт также отметил, что инвесторы пока не слишком активно оформляют кредиты на реставрацию таких объектов.

Генеральный директор ООО "АСМ Групп" Алексей Михайлов согласился с необходимостью поддержки, но указал на жесткие условия программы. В качестве примера он привел опыт Калининградской области, где инвестор получил кредит на восстановление старой немецкой мельницы, однако не завершил работы. По словам эксперта, значительная часть средств ушла на оборудование, а реставрация остановилась при готовности объекта примерно на 60 %.

Михайлов также отметил, что некоторые петербургские памятники, в том числе дом Вавельберга на Невском проспекте и дом Брюллова на Кадетской линии, инвесторы восстанавливали за собственные средства. По мнению эксперта, льготное кредитование может оказаться особенно востребованным в регионах при восстановлении небольших деревянных зданий.

По данным "Дом.РФ", на 1 октября 2026 года кредитные договоры заключили для восстановления 37 объектов культурного наследия в 16 регионах России. Общая сумма финансирования составила 16,8 млрд рублей. Еще около 220 заявок предпринимателей находились на рассмотрении банков. В Петербурге с использованием льготных кредитов восстанавливают дачу Головина на Выборгской набережной, 63, которую планируют приспособить под ресторан, и Мытный двор на Евгеньевской улице, 2, где предполагается разместить апартаменты.

В мае кредитные договоры действовали в отношении 20 объектов культурного наследия, а объем предоставленного финансирования по стране составлял 4,9 млрд рублей. Таким образом, за несколько месяцев число объектов с заключенными договорами выросло на 17, а объем финансирования увеличился более чем втрое.

Программу льготного кредитования реставрации памятников запустили в 2024 году, а в 2025 году распространили на все регионы России. До недавнего времени она действовала только для объектов в неудовлетворительном состоянии. Теперь воспользоваться поддержкой смогут и здания, у которых выявлены как минимум 2 критерия неудовлетворительного технического состояния, но которые не признаны аварийными.

Льготная ставка по кредитам на реставрацию составляет 9 % годовых. Для проектов по созданию гостиниц с категорией не ниже трех звезд и номерным фондом от 10 номеров с марта 2026 года действовала ставка 6 %. Новые условия допускают открытие гостиниц категории от двух звезд и отменяют минимальное требование к количеству номеров. Кроме того, льготный период кредитования после получения акта приемки работ по сохранению памятника увеличили с 2 до 5 лет.

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