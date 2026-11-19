На Петербург пришлось 3812 подключений общей мощностью 300 МВт.

С начала года до конца сентября специалисты "Россети Ленэнерго" обеспечили подключение к электросетям 19 291 объекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди них — 573 социальных и бюджетных учреждения. Общая мощность присоединённых объектов достигла 793 МВт, сообщили в компании "Петербургскому дневнику".

На Петербург пришлось 3812 подключений общей мощностью 300 МВт. Электроснабжение получили 262 социальных и бюджетных объекта. В их числе — новая трёхэтажная школа на 550 учеников в Красносельском районе, детский сад на 245 мест на Васильевском острове и поликлиника в Петродворцовом районе.

В Ленинградской области за девять месяцев к сетям присоединили 15 479 объектов. Их суммарная мощность составила 493 МВт. Электричество провели в том числе к 311 социальным и бюджетным учреждениям. Среди них — спортивный стрелковый клуб в Ломоносовском районе, фельдшерско-акушерский пункт и дошкольное учреждение во Всеволожском районе.

Ранее мы рассказывали, что чистая прибыль "Россети Ленэнерго" за три квартала превысила 32 млрд рублей.

Фото: Piter.tv