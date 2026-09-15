"Эксперт РА" подтвердил ПАО "Россети Ленэнерго" наивысший кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило нефинансовой компании ПАО "Россети Ленэнерго" кредитный рейтинг на наивысшем уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.
Согласно оценке агентства, максимальный уровень рейтинга обусловлен следующими факторами: высокая оценка риск-профиля отрасли, низкая долговая нагрузка при высоком уровне процентного покрытия, высокие показатели рентабельности и ликвидности и низкий уровень корпоративных рисков.
Специалисты уточнили, что стабильный прогноз по рейтингу предполагает высокую вероятность его сохранения на горизонте ближайших 12 месяцев.
Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" взыскали более 220 млн рублей за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.
Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго
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