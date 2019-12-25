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"Россети Ленэнерго" взыскали более 220 млн рублей за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти
Вчера, 17:05
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"Россети Ленэнерго" взыскали более 220 млн рублей за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

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С нарушителей взыскали более 152 млн рублей за потребление 19,4 млн кВт·ч.

С начала 2026 года специалисты "Россети Ленэнерго" выявили в Петербурге и Ленобласти 1072 случая бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. По данным пресс-службы компании, с нарушителей было взыскано свыше 220 миллионов рублей.

За период с января по июль энергетики пресекли 581 факт самовольного подключения к сетям без заключения договора. С нарушителей взыскали более 152 млн рублей за потребление 19,4 млн кВт·ч; зафиксирован 491 случай безучетного потребления, включая вмешательство в работу приборов учета. Объем похищенной таким способом энергии составил 13,4 млн кВт·ч на сумму более 67 млн рублей.

В компании напомнили об административной ответственности за незаконное использование ресурсов. За первое нарушение гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей (организациям – от 100 до 200 тысяч). При повторном нарушении суммы увеличиваются: для физлиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.

На возможное незаконное подключение могут указывать дополнительные провода, протянутые от линии электропередачи, пониженное напряжение в сети или электропроводка, проложенная в обход счетчика.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" защитили сотни километров ЛЭП от птиц.

Фото: Pxhere

Теги: россети ленэнерго, санкт-петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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