"Россети Ленэнерго" защитили сотни километров ЛЭП от птиц

С начала 2026 года на линиях электропередачи было смонтировано 725 специальных птицезащитных устройств (ПЗУ).

Специалисты компании "Россети Ленэнерго" в Петербурге и Ленобласти усилили меры по защите электросетей от взаимодействия с птицами. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия, с начала 2026 года на линиях электропередачи было смонтировано 725 специальных птицезащитных устройств (ПЗУ).

Установка этих конструкций решает сразу две задачи: предотвращает технологические нарушения и короткие замыкания, которые возникают, когда птицы роняют ветки или куски проволоки на токоведущие части, а также минимизирует риск гибели и травмирования самих пернатых от удара током.

Помимо установки ПЗУ, энергетики активно переводят воздушные линии 6–10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). Его полимерная оболочка полностью исключает контакт животных с оголенными участками кабелей и гарантирует стабильное электроснабжение потребителей даже во время сильных штормов.

По словам представителей компании, жизнедеятельность птиц представляет серьезную угрозу для инфраструктуры. Пернатые часто селятся на опорах открытых подстанций и используют обрезки металлической проволоки для укрепления своих гнезд. Попадая на неизолированное оборудование, этот материал вызывает технологические сбои. Для контроля ситуации специалисты проводят регулярные внеплановые осмотры ЛЭП.

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