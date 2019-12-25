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Чистая прибыль "Россети Ленэнерго" за три квартала превысила 32 млрд рублей
Вчера, 12:26
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Чистая прибыль "Россети Ленэнерго" за три квартала превысила 32 млрд рублей

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Показатель EBITDA за отчётный период составил 60,5 млрд рублей, что на 9,3% превышает результат за девять месяцев 2025 года.

За январь–сентябрь 2026 года чистая прибыль "Россети Ленэнерго" достигла 32,2 млрд рублей, а выручка составила более 114,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчётности компании по РСБУ за указанный период.

Основным источником дохода стала передача электроэнергии — она принесла 100,8 млрд рублей. Ещё свыше 11,6 млрд рублей компания заработала на услугах по технологическому присоединению.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам "Россети Ленэнерго" Александр Гридин отметил, что факторы, повлиявшие на финансовые результаты в первом полугодии, сохранили своё действие и в третьем квартале. По его словам, это говорит об устойчивости бизнес-модели и финансовых показателей энергокомпании.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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