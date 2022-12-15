Микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии

Малый бизнес показал рост на уровне 5% (с 95 100 до 99 500 рублей), тогда как в средних компаниях показатель остался без изменений на отметке 96 900 рублей.

Микропредприятия Северной столицы стали лидерами по темпам роста предлагаемых заработных плат, оставив позади малый и средний бизнес. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

С января по июль медианная зарплата в микробизнесе увеличилась на 6% – с 92 900 до 98 200 рублей. Малый бизнес показал рост на уровне 5% (с 95 100 до 99 500 рублей), тогда как в средних компаниях показатель остался без изменений на отметке 96 900 рублей.

При этом внутри сегмента среднего бизнеса зафиксирована высокая отраслевая динамика. Больше всего оклады выросли у специалистов в сельском хозяйстве (+30%, со 115 700 до 150 000 рублей), добыче сырья (+29%, со 109 200 до 140 800 рублей) и автомобильном бизнесе (+20%, со 125 000 до 150 000 рублей).

В малом бизнесе лидирующие позиции также заняли представители сырьевого сектора: их доходы подскочили на 43% (со 100 300 до 143 000 рублей). В топ-3 по приросту вошли страхование (+31%, с 87 500 до 115 000 рублей) и сельское хозяйство (+21%, со 118 000 до 142 500 рублей).

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Фото: Piter.TV