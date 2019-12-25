Задержан владелец ТЦ в Стерлитамаке, где при пожаре погибли 4 человека

Меру пресечения задержанному изберут в четверг.

В башкирском Стерлитамаке задержали собственника торгового центра "Солнечный", который сгорел 22 сентября. Жертвами пожара стали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным СК, по подозрению в ненадлежащем оказании услуг задержан владелец торгового комплекса, "при пожаре в котором погибли и пострадали люди". В настоящее время следователи работают с владельцем ТЦ. Кроме того, Силовики изъяли техническую документацию и назначили необходимые экспертизы.

Как сообщил Telegram-канал Baza, по версии правоохранителей, руководство торгового центра знало о нарушениях, но не принимало мер для их устранения. Речь идет о неисправности противопожарных систем и загроможденных выходах.

Смертельный пожар начался на втором этаже торгового комплекса "Солнечный" и быстро распространился по комплексу. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание. В результате ЧП погибли три родные сестры, которые пришли за подарком для матери, и еще одна женщина.

Фото: MAX/МЧС России