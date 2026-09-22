Пожар в ТЦ в Стерлитамаке: погибли три человека, четверо пострадали

Возгорание началось на втором этаже, в магазине одежды.

Торговый комплекс "Солнечный" загорелся в Стерлитамаке. При пожаре пострадали семь человек, троих из которых спасти не удалось, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, из объятого пламенем здания эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка. В настоящее время в ТЦ продолжаются работы по тушению пожара и эвакуации людей. В ликвидации возгорания участвуют 47 спасателей и 16 единиц техники.

Трех женщин и подростка доставили в ГКБ №1, сообщили в Минздраве. Одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина возгорания будет установлена после ликвидации пожара.

UPD: при пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли четыре человека. Возгорание удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м.

Ранее мы сообщали, что в Тосно пожарные эвакуировали 100 человек из горящей поликлиники.

Фото, видео: MAX/МЧС России