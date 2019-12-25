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По решению суда кафе на набережной Карповки закрыли после отравления двух гостей
Сегодня, 14:47
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По решению суда кафе на набережной Карповки закрыли после отравления двух гостей

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С реализации сняли более 23 килограммов продукции.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "СД-Урал", владельца сети кафе "Солнечный день", по ст. 6.6 КоАП РФ. Об этом рассказали 22 сентября в объединенной пресс-службе городских судов. 

Сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировали два случая гастроэнтерита среди посетителей заведения на набережной реки Карповки. При проверке его помещений были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. С реализации сняли более 23 килограммов продукции.

Представитель компании признала вину. В результате суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе сроком на 25 суток. 

Ранее на Piter.TV: поставщик еды получила два года колонии за отравление детей в Парголово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кафе, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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