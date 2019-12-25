Москвич потребовал вернуть 160 тыс. рублей за билеты на шоу Канье Уэста в Петербурге

В эту сумму вошли расходы на билеты и дополнительные траты, связанные с поездкой в Петербург.

Иск о возврате денежных средств за билеты на концерт рэпера Канье Уэста направили мировому судье судебного участка № 332 Бабушкинского района. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно документу, ответчиком по иску стала Say Agency. Общая сумма исковых требований составляет 159 898 рублей. В материалах указано, что житель Москвы заплатил 80 тыс. рублей за два билета на концерт и еще 8 тыс. рублей в качестве сервисного сбора.

Кроме того, он приобрел билеты и забронировал гостиницу, потратив 32,7 и 29,8 тыс. рублей соответственно. После этого, как указал истец, стало известно об отсутствии у организатора договора аренды площадки, поэтому возможность проведения концерта Канье Уэста в Петербурге оказалась под угрозой отмены.

Еще один иск к организатору концерта Канье Уэста зарегистрировали 19 сентября Воронеже. Выступление рэпера в России 18 сентября пропал из расписания. Также отсутствует информация о концертах в Санкт-Петербурге, которые ранее были анонсированы на 10 и 11 октября.

Фото: сайт Say Agency