"Динамо-СПб" разгромило "Енисей-2" в Красноярске со счетом 6:2

Хозяева поля вышли вперед уже на 11-й минуте: отличился Владислав Луташев.

Петербургское "Динамо" одержало крупную победу над "Енисеем-2" в матче 24-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б. Встреча в Красноярске завершилась результативно — бело-голубые отправили в ворота соперника шесть мячей, пропустив два.

Хозяева поля вышли вперед уже на 11-й минуте: отличился Владислав Луташев. Однако преимущество красноярской команды продержалось недолго. Через пять минут Данила Ежков заработал пенальти и сам же реализовал одиннадцатиметровый. Перед самым перерывом Ежков снова оказался в центре внимания. Нападающий оформил дубль после передачи Артема Зияисова и вывел "Енисей-2" вперед. После часа игры Луташев также записал на свой счет второй гол. Футболист реализовал пенальти и сравнял счет — 2:2.

Развязка наступила в заключительной части встречи. На 72-й минуте вышедший на замену Дмитрий Шилов вновь вывел "Динамо-СПб" вперед. Ему ассистировал Ризван Умаров. Затем петербуржцы продолжили наращивать преимущество: гол забил Михаил Яковлев, а Александр Масалов точно пробил с пенальти. Точку в матче поставил Умаров. В компенсированное время он забил шестой мяч "Динамо" и окончательно закрепил крупную победу гостей. После успеха в Красноярске петербургская команда набрала 45 очков и продолжает борьбу среди лидеров турнира.

Следующую игру "Динамо-СПб" проведет 26 сентября на стадионе "Кировец". Соперником команды Сергея Рыжикова станет "Балтика-2". Матч начнется в 14:00.

Фото: пресс-служба ФК "Енисей-2"