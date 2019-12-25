На региональных выборах партия Мерца потерпела историческое поражение, набрав лишь 4,9%.

Германия как одна из крупнейших экономик Европы осталась в прошлом, а глава ФРГ Фридрих Мерц стал "недоканцлером", как и президент Украины Владимир Зеленский, который давно уже нелегитимен. Об этом в "Максе" написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД напомнил, что ещё более десяти лет назад Германия была для России одним из ключевых экономических партнёров в Европе. Благодаря дешёвым энергоресурсам, Германия развивалась, а российская сторона пополняла доходы бюджета и развивала свои отрасли. Всё это, как отметил Володин, строилось по принципам взаимовыгодного сотрудничества.

Нынешнее руководство страны, которое возглавляет Мерц, вместо решения проблем немцев совершило стратегическую ошибку: канцлер ФРГ активно поддерживает военные действия на стороне Украины, финансируя киевский режим и поставляя оружие ВСУ.

Ранее Володин объяснил, зачем Запад продолжает вооружать киевский режим.

Фото: Telegram / Вячеслав Володин