Ранее в Германии раскрыли причину затяжного энергетического кризиса.

В Москве задались вопросом о том, не скучает ли канцлер Германии Фридрих Мерц по "Северным потокам". Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал речь немецкого политического лидера о том, что отсутствие в стране российского природного газа провоцирует в ФРГ затяжной энергетический кризис.

Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Скучаете по "Северным потокам", не так ли? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" в акватории Балтийского моря произошли 26 сентября 2022 года. Несколько европейских государств не исключили, что речь шла о диверсии. Эксперты отмечали, что разрушения на трубопроводах имеют беспрецедентный масштаб, а сроки ремонта веток определить в настоящее время не представляется возможным. Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.

Дмитриев заявил о самоубийственном экономическом коллапсе ЕС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev