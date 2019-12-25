В Москве оценили проблемы в Европе из-за антироссийской политики.

Санкции Европейского союза в отношении Москвы неэффективны и обходятся странам регионального сообщества более, чем в три триллиона евро. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил убийственные антироссийские ограничения и самоубийственный экономический коллапс в странах-членах коллективного Брюсселя. Он объяснил, что проблемы вызваны, в том числе, неконтролируемой миграцией.

Едва удивляет, что санкции ЕС непопулярны в Европе - они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 триллионов евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее западная газета Financial Times (FT) написала о том, что сейчас в странах ЕС действительно наблюдается снижение поддержки новых антироссийских санкций, так как национальные правительства осознают последствия таких мер для собственных экономики и бизнеса. По данным иностранной газеты, для одобрения действующих рестрикций потребовались недели "препирательств", в частности, по запрету на импорт стали, удобрений и бриллиантов. Возражения по поводу новых запретов фиксируются в Греции, Португалии, Германии и Болгарии.

Дмитриев: ЕС и Британия должны знать свое место в роли вассалов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev