В Москве напомнили о том, как ошибается руководство в Брюсселе и Лондоне.

Европейский союз и Великобритания, ориентируясь на статус "средних держав", должны в реальности осознать свое место в роли вассалов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал слова американского заместителя военного министра по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве властей США в связи с тем, что стратегия "средних держав" в результате приведет вашингтонскую администрацию только к пустой трате денежных средств и времени.

Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус "средней державы", начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что "Средние державы" - это такие государства, которые играют существенную экономическую и дипломатическую роль на региональном или международном уровне, но при этом не обладающие мировой гегемонией на геополитической арене.

Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev