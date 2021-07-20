  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС
Сегодня, 13:38
88
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС

0 0

В РФПИ позитивно оценили слова Марко Рубио о необходимости проверить деятельность МУС.

В Москве положительно оценили намерение вашингтонской администрации принять меры против Международного уголовного суда (МУС), которое ранее анонсировал американский государственный секретарь Марко Рубио. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал заявление руководителя Госдепа США о мерах против данной инстанции. В своем заявлении иностранец  назвал МУС "глобальным трибуналом", сотрудники которого якобы претендуют на практически неограниченные должностные полномочия.

Приятно осознавать, что США выступают против экстерриториального применения закона и против навязывания своей воли другим, объявляя войну преступному глобалистскому Международному уголовному суду.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: ЕС хочет переложить ответственность за свои проблемы на Россию.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: госдеп, кирилл дмитриев, марко рубио, рфпи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии