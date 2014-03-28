Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с Россией.

В Москве уверены что конфронтация с Кремлем дает чиновникам в Европейском союзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на нашу страну. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт таким образом оценил публикацию норвежского политолога Гленна Дизена. Ранее западный аналитик написал о том, что в настоящее время антироссийская пропаганда стала для политических элит из Соединенного королевства удобным способом уклониться от ответственности за накопившиеся в обществе внутренние проблемы.

Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них - она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Европейцам промывают мозги, пока Европа саморазрушается, заявил Дмитриев.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev