Кирилл Дмитриев заметил, что Трамп откровенно говорит о промахах региона в сфере иммиграции и энергетики,так как они ставят угрозу само существование Европы.

В настоящее время бюрократы Европейского союза промывают мозги европейскому населению, в то время как Европа саморазрушается. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал публикацию известного американского консервативного журналиста Ника Сортора. Во вторник оппонент из США сообщил о том, что власти из Белого дома могли бы больше не оказывать странам Европы военную и экономическую помощь, так как за последнее время регион сильно изменился и стремительно теряет свой традиционный культурный облик из-за миграционных и энергетических проблем. Накануне американский политический лидер Дональд Трамп предупредил Европу, что ее "больше не будет" при условии, что элиты не станут осторожнее в вопросах миграции и энергетики.

Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev