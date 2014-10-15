В Москве оценили слова президента Финляндии о том, что НАТО поддерживает удары дронами ВСУ по РФ.

Финляндия платит коллапсом собственной экономической системы за воинственную политику президента Александера Стубба и разрыв с Москвой. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал публикацию западной газеты The Financial Times. В материале глава Финляндии уточнил, что все страны-члены НАТО поддерживают украинские удары беспилотников по российской территории.

Социальная цена воинственной политики президента Стубба и разрыва связей с Россией для Финляндии: в мае уровень безработицы вырос до 12,7% - это самый высокий показатель с мая 1998 года и самый высокий в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10 % за год)! Стубб говорит, а Финляндия платит за это коллапсом своей экономики. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев увязал нехватку энергии в ЕС и Британии с отказом от ресурсов РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev