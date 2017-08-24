В Москве рассказали о причинах странных призывов политиков из ЕС к европейским гражданам.

Евросоюз и Великобритания испытывают нехватку энергии для использования кондиционеров на фоне аномальной жары в Европе из-за отказа от доступных и надежных российских энергоресурсов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля дополнительно прикрепил к посту изображение, на котором правоохранительные структуры Германии выносят из дома кондиционер.

У ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, чтобы спасать людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В ветке сообщений в социальной сети российский чиновник также указал на публикацию западного издания The Wall Street Journal, вышедшую в марте 2026 года. В материале говорилось о том, что национальные правительства некоторых стран призывают своих граждан менять привычки из-за крупнейшего с 1970-х годов нефтегазового кризиса. Кирилл Дмитриев тогда тоже возложил ответственность за ситуацию на политическое руководство коллективного Брюсселя и Великобритании, которое, по его словам, отказалось от надежной и приемлемой по цене российской энергии.

Дмитриев: многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться в РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev