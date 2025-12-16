В Москве рассказали о том, что многие компании по-прежнему ведут дела в России, но не афишируют свою деятельность.

Мноие организации из Европы сигнализируют Москве о своем желании вернуться на российский внутренний рынок. Соответствующее заявление через интервью немецкой газете Berliner Zeitung сделал сам официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля добавил, что частично эти компании столкнулись со снижением торгового оборота на 30 или даже 40 процентов из-за того, что покинули нашу страну.

Я думаю, что усталость - хорошее описание ситуации с перспективы компаний в Европе, поскольку они вели очень хороший бизнес в России. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт добавил, что многие предприятия по-прежнему ведут дела в России, "только не объявляют об этом" в публичном пространстве. Кирилл Дмитрий полагает, что западные предприниматели уже готовы возобновить бизнес в России, особенно в свете экономического кризиса, произошедшего после регионального конфликта на Ближнем Востоке.

Дмитриев: Каллас удалось всех вывести из себя.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev