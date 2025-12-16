В Москве оценили статью The Financial Times о недовольстве Евросоюзом работой Каи Каллас в сфере дипломатии.

Главе верховной дипломатии и политики безопасности Кае Каллас удалось всех вывести из себя. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал публикацию западной газеты The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники о том, что страны коллективного Брюсселя сейчас прорабатывают варианты возможной радикальной реформы МИД ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Авторы статьи пишут о том, что европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в один миллиард евро должностных полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам регионального сообщества.

Кае удалось всех вывести из себя. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev