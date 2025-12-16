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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне
Сегодня, 8:59
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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

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Глава РФПИ сообщил о планах по возобновлению диалога с Уиткоффом и Кушнером.

Москва подтвердила сведения о том, что Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в постоянном контакте со специальным посланником американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Соответствующее заявление через интервью немецкой газете Berliner Zeitung сделал сам официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля объяснил, что следующая встреча между делегатами запланирована на июнь.

Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: политика Стармера подпитывает конфликты в Великобритании. 

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: berliner zeitung, джаред кушнер, кирилл дмитриев, рфпи, стивен уиткофф
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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