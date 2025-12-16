В Москве оценили протесты в Белфасте.

Внутренняя и внешняя политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты, в том числе антимигрантские протесты, которые сейчас происходят на улицах североирландского города Белфаста. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал публикацию о антиправительственном шествии в Соединенном королевстве. Он задал вопрос о том, почему Кир Стармер так долго откладывает свою отставку с рабочего места, если вся его политика приводит к "эпическому взрыву ненависти и разочарования". По словам Кирилла Дмитриева, исцеление Великобритании возможно только после ухода с должности Кира Стармера. Происходящее в Москве охарактеризовали как "антиобезглавливающая революция".

Политика Стармера подпитывает конфликты. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что массовые беспорядки начались после того, как гражданин Судана 8 июня вечером напал в Белфасте с ножом на человека. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в социальных сетях видеоролика нападения о том, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему человеку сразу же бросились несколько прохожих. Они нейтрализовали злоумышленника. В настоящее время преступник задержан. Раненый мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции, регионального и центрального правительств, церкви уже призвали граждан к сдержанности и отказу от насилия.

Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца в Германии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev