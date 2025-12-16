В Москве прокомментировали выход немцев на улицы с призывами смены власти.

Население Германии устало от неудачных попыток исправить неправильную внутреннюю и внешнюю политику в стране. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил массовые протесты, которые проводятся в ФРГ против действий немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В понедельник, 8 июня, местный портал rbb24 со ссылкой на полицию ФРГ сообщил о многотысячной демонстрации против федерального правительства Германии и его миграционной политики. Шествие состоялось около Брандебургских ворот в Берлине. Ранее исследование института INSA для немецкой газеты Bild показало, что Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии.. Согласно статистическим данным международного исследования, канцлер занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. Газета Bild сообщала, что лишь 24 процентов граждан считают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58 процентов респондентов ожидают распада сторонников Мерца.

Глава РФПИ Дмитриев назвал ПМЭФ объединяющей площадкой для суверенных стран.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev