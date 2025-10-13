В Москве оценили внутреннюю политику ЕС по въезду в региональное сообщество беженцев.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, стала ли Европа детским садом для мигрантов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прикрепил к своей публикации фотографию, сделанную в испанском автономном городе Сеута.

Европа стала детским садом для мигрантов? Только правые партии способны спасти Европу, поскольку левый промиграционный подход обернулся цивилизационной катастрофой. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов в Европу. Как сообщил общественности местный мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас в четверг, от трех до пяти тысяч беженцев все еще остаются в Сеуте.

Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev