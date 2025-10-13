Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, стала ли Европа детским садом для мигрантов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прикрепил к своей публикации фотографию, сделанную в испанском автономном городе Сеута.
Европа стала детским садом для мигрантов? Только правые партии способны спасти Европу, поскольку левый промиграционный подход обернулся цивилизационной катастрофой.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Напомним, что в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов в Европу. Как сообщил общественности местный мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас в четверг, от трех до пяти тысяч беженцев все еще остаются в Сеуте.
Дмитриев объяснил, зачем мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
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