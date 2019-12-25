В Москве объяснили, почему немецкий канцлер не прислушивается к народу Германии.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет, чтобы жители Германии меньше ленились и больше работали ради помощи Украине. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил таким образом недавнюю публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель. Местный политический деятель из ФРГ объяснила подписчикам, что отказ населения страны от помощи киевскому режиму продолжает расти.

Разжигатель конфликта Мерц просто хочет, чтобы немецкий народ перестал быть ленивым, больше работал на Украину и поделился своими социальными пособиями с Украиной - все это для того, чтобы продлить войну, а не стремиться к миру. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Глава РФПИ подчеркнул, что сейчас лишь десять процентов от жителей Германии продолжают поддерживать Фридриха Мерца.

Дмитриев назвал "необычно мудрыми" слова премьера Литвы об угрозе со стороны РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev