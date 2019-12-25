В Москве оценили акции протеста школьников, подавляемые французской полицией.

Систематическая ложь стран коллективного Запада и неспособность решать проблемы привела их к точке невозврата, которая, возможно, уже пройдена. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил массовые протесты и столкновения старшеклассников з Франции с местными правоохранительными органами.

Возможно, Запад уже перешел точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности устранить коренные причины своих проблем (миграция, провалы в энергетической политике, разжигание войн, поляризация, самоуничтожение, вызванное идеологией "уокизма"). Нельзя вечно винить других в своих собственных проблемах. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что протестные акции среди старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс. В настоящее время шествия охватили всю территорию Франции. Их участники выступают против перегруженного расписания уроков, дефицита преподавателей и прочих проблем в системе образования. В отдельных местах мероприятия переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более шести тысяч задержаний. В 90 процентах случаев речь шла о несовершеннолетних гражданах.

Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev