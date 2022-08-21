В Петербурге раскрыли убийство на Верхне-Каменской улице

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение.

Следователи Приморского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 45-летнего местного жителя. По предварительным данным, ночью 9 августа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Верхне-Каменской улице, ударил своего знакомого ножом. Затем он сдавил руками шею потерпевшего, и последний скончался от полученных травм, рассказали в СК РФ.

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Никольском мужчина застрелил знакомого в ходе конфликта. Были изъяты две гильзы калибра 9 миллиметров и нож. Заведено уголовное дело по той же статье.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу